"Чикаго" выиграл четвертый матч подряд в регулярном чемпионате НХЛ

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге было сыграно семь матчей в центральном из которых "Чикаго" вырвал победу у "Детройта", выиграв в четвертый раз подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Чикаго" вырвал победу у "Детройта" в овертайме благодаря голу Данкана Кита в большинстве.

"Чикаго" доминировал в первом периоде, выиграв его со счетом 2:0. "Детройт" перевернул игру во второй 20-минутке, забив три гола. Здорово действовали вратари: у Петра Мразека 39 сэйвов, Кори Кроуфорд отразил 33 броска. В состав "Детройта" после долгого отсутствия вернулись форвард Джастин Абделькадер и защитник Майк Грин.

"Блэкхокс" выиграли четвертый матч подряд и вышли на второе место в общей таблице НХЛ, на одно очко отставая от "Коламбуса". "Ред Уингз" уступили в четвертом из пяти последних поединков.

Баффало — Филадельфия 1:4 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 25:15 Райнхарт — 9 (Ристолайнен, О’Райлли — больш) — 1:0, 28:39 Каррьер — 2 (Федун, О’Райлли) — 2:0, 39:51 Кэйн — 10 (Райхарт, Богосян) — 3:0, 57:53 Шенн — 13 (Жиру, Проворов — больш) — 3:1, 59:56 Фолиньо — 8 (Райнхарт, Маккейб) — 4:1

Вратари: Нилссон — Мэйсон

Каролина — Коламбус 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

Шайбы: 01:08 Аткинсон — 20 (Джонсон, Дженнер) — 0:1, 22:01 Скиннер — 15 (Раск, Райан) — 1:1, 24:57 Райан — 8 (Скиннер, Раск) — 2:1, 28:01 Андерсон — 9 — 2:2, 33:58 Макгинн — 2 (Теннисон, Хэнифин) — 3:2, 39:05 Саад — 15 (Веннберг) — 3:3, 43:50 Стаал — 8 (Линдхольм) — 4:3, 59:39 Раск — 12 (Скиннер, Фальк) — 5:3

Вратари: Уорд — Форсберг

Сент-Луис — Бостон 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Шайбы: 08:19 Ватрано — 3 (Крюг, Пастрнак — больш) — 0:1, 15:20 Карло — 3 (Ватрано, Крейчи) — 0:2, 17:52 Маршан — 14 (Пастрнак, Бержерон) — 0:3, 21:31 Крюг — 2 (Спунер, Маршан — больш) — 0:4, 23:57 Парейко — 1 (Перрон, Швартц — больш) — 1:4, 50:14 Берглунд — 8 (Перрон, Пьетранджело — больш) — 2:4, 58:43 Маршан — 15 (Пастрнак, Бержерон) — 2:5, 59:35 Бродзяк — 6 (Апшолл) — 3:5

Вратари: Аллен (Хаттон) — Раск

Нэшвилл — Ванкувер 2:1 (в овертайме) (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 20:35 Уотсон — 3 (Фишер, Йоси) — 1:0, 59:11 Саттер — 11 (Бертчи, Эдлер) — 1:1, в овертайме 04:58 Ярнкрок — 6 (Йоси — меньш) — 2:1

Вратари: Ринне — Миллер

Чикаго — Детройт 4:3 (в овертайме) (2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Шайбы: 10:04 Кэмпбелл — 4 (Хосса, Тэйвз — больш) — 1:0, 10:30 Паник — 10 (Хартман, Кит) — 2:0, 21:37 Атанасиу — 8 (Ванек) — 2:1, 29:09 Татар — 9 (Ларкин) — 2:2, 38:18 Керо — 1 (Хартман, Паник) — 3:2, 39:41 Гленденинг — 2 (Миллер, Нильсен) — 3:3, в овертайме 00:38 Кит — 2 (Панарин, Кэйн — больш) — 4:3

Вратари: Кроуфорд — Мразек

Эдмонтон — Сан-Хосе 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Шайбы: 01:39 Бодкер — 4 (Хэйли, Бернс) — 0:1, 15:53 Каджиула — 3 (Пулио, Кассьян) — 1:1, 19:42 Бернс — 16 (Власич, Павелски) — 1:2, 22:24 Бодкер — 5 (Карлссон, Бернс) — 1:3, 28:55 Бодкер — 6 (Власич, Хэйли) — 1:4, 40:22 Беннинг — 2 (Лучич) — 2:4, 43:45 Клефбом — 7 (Ньюджент-Хопкинс) — 3:4, 45:06 Кутюр — 13 — 3:5

Вратари: Талбо — Джонс

Анахайм — Даллас 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 34:33 Силфверберг — 12 (Перри, Ватанен — больш) — 1:0, 54:42 Кольяно — 10 (Силфверберг, Мэнсон) — 2:0

Вратари: Гибсон — Ниеми