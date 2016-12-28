НХЛ. "Питтсбург", "Коламбус" и "Рейнджерс" одержали победы, "Чикаго" проиграл "Виннипегу" (результаты матчей)

Лидеры Восточной конференции Национальной хоккейной лиги "Коламбус", "Питтсбург" и "Рейнджерс" минувшей ночью ожержали очередные победы в регулярном чемпионате.

"Коламбус" победил на выезде "Бостон" 4:3, "Рейнджерс" с таким же счетом справился с "Оттавой", а "Питтсбург" выиграл у "Нью-Джерси" 5:2.

При этом, лидер Западной конференции "Чикаго" неожиданно уступил "Виннипегу" со счетом 1:3.

Результаты матчей:

Нью-Джерси - Питтсбург 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Шайбы: 01:18 Паренто - 1:0, 06:43 Малкин - 1:1, 08:23 Энрике - 2:1, 30:56 Кросби - 2:2, 39:54 Шультц - 2:3, 43:13 Хагелин - 2:4, 58:42 Раст - 2:5.

Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Шайбы: 02:02 Боровицки - 0:1, 03:10 Смит - 0:2, 11:37 Холден - 1:2, 16:56 Сиси - 1:3, 22:45 Степан - 2:3, 34:55 Степан - 3:3, 46:31 Холден - 4:3.

Коламбус - Бостон 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 03:02 Хартнелл - 1:0, 08:47 Джонс - 2:0, 09:39 Калверт - 3:0, 11:05 Бэкес - 3:1, 12:00 Чарник - 3:2, 38:26 Крейчи - 3:3, 50:46 Фолиньо - 4:3.

Чикаго - Виннипег 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 08:27 Уилер - 0:1, 14:48 Шайфли - 0:2, 27:37 Анисимов - 1:2, 42:27 Стаффорд - 1:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Шайбы: 08:02 Клаттербак - 1:0, 13:24 Уильямс - 1:1, 34:03 Лэдд - 2:1, 41:17 Овечкин - 2:2, 44:41 Лэдд- 3:2, 45:24 Ли - 4:2, 53:05 Бураковски - 4:3.

Детройт - Баффало 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Шайбы: 07:12 Кэйн - 0:1, 15:54 Райнхарт - 0:2, 34:46 Зеттерберг - 1:2, 35:08 Айхель - 1:3, 36:14 Миллер - 2:3, 46:33 Ванек - 3:3, 48:29 Кэйн - 3:4.

Нэшвилл - Миннесота 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:53 Паризе - 0:1, 24:39 Форсберг - 1:1, 26:01 Стюарт - 1:2, 28:55 Буше - 2:2, ОТ 02:46 Спаржеон - 2:3.

Колорадо - Калгари 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Шайбы: 18:22 Ландеског - 1:0, 21:33 Бэклунд -— 1:1, 29:49 Беннетт - 1:2, 31:45 Гудро - 1:3, 33:12 Игинла - 2:3, 35:51 Бэклунд - 2:4, 50:22 Гудро - 2:5, 53:12 Ландеског - 3:5, 54:28 Верстиг - 3:6.

Аризона - Даллас 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 22:48 Спецца - 0:1, 23:37 Дюклер - 1:1, 32:03 Джейми Бенн - 1:2, 58:52 Клингберг - 1:3, 59:53 Врбата - 2:3.

Анахайм - Сан-Хосе 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 06:30 Мартин - 0:1, 28:22 Кэйс - 1:1, 34:18 Карлссон - 1:2, 53:35 Силфверберг - 2:2, ОТ 02:46 Бернс - 2:3.