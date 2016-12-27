"Донбасс" разгромил "Дженералз" в последнем матче года УХЛ

В Броварах (Киевская обл.) завершился матч 28-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Дженералз" принимал лидера турнирной таблицы столичный "Донбасс" и проиграл сопернику с разгромным счетом, сообщает официальный сайт лиги.

Домашняя игра столичного клуба завершилась со счетом 0:14.

Дончане имели преимущество по ходу всей игры. Уже в первом периоде "Донбасс" забросил пять безответных шайб. В следующей 20-минутке гости отметились четырьмя голами, в третьей - заключительной - еще пятью.

По три гола в этом матче на счету Ляльки и Безуглого.

Таким образом, в турнирной таблице на данный момент у "Донбасса" 72 очка, "Кременчука" - 63, "Кривбасса" - 42, "Дженералз" - 31, "Витязя" - 12, "Белого Барса" - 11.

Нынешний матч был последним в 2016-м году. Следующие игры УХЛ состоятся 10 января 2017-го года.

"Дженералз" - "Донбасс" - 0:14 (0:5, 0:4, 0:5)

Шайбы: 0:1 Захаров (Чердак, Толстушко), 04:29, 0:2 Р.Благой (Шафаренко), 06:25, 0:3 Шафаренко (Никифоров, Яковлевс), 13:27, 0:4 Чердак (Захаров, Бондарев), 14:03, 0:5 Лялька (Шаманский), 14:58, 0:6 Безуглый (Шаманский), 22:10, 0:7 Вл.Алексюк (Лялька), 25:14, 0:8 Безуглый (Петрухно, Шаманский), 38:10, 0:9 Ворона (Мазур, Чердак), 39:41, 0:10 Лялька, 44:03, 0:11 Безуглый (Шаманский, Вл.Алексюк), 49:34, 0:12 Лялька (Бондарев, Чердак), 50;52, 0:13 Р.Благой (Шафаренко, Никифоров), 51:08, 0:14 Толстушко (Чердак, Лялька), 58:01.