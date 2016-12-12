Украинская молодежка победила Италию на хоккейном чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею добилась первой победы на молодежном чемпионате мира в Дивизионе 1В, который проходит в Будапеште.

Команда Андрея Савченко победила в овертайме сборну Италии со счетом 2:1. Украинцы пропустили шайбу в первом периоде, но быстро сумели отыграться, когда гол забил Вадим Щербаков. Победу сборной Украины принес в дополнительное время точный бросок по воротам Андрея Денискина.

Следующий матч украинская команда сыграет в среду, 14 декабря, против хозяев турнира — сборной Венгрии. Начало матча в 18:30.

Италия U20 - Украина U20 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 03:47 Питшилер (Бернар, Мородер - больш.) - 1:0; 14:35 Щербаков (Мостовой, Качан) - 1:1; 60:46 Денискин (Григорьев, Ордынский - больш.) - 1:2.