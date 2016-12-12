НХЛ. Победы "Рейнджерс" и "Чикаго", неудача "Сент-Луиса" (результаты матчей)

Один из лидеров Восточной конференции НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" минувшей ночью легко разгромил своих географических соседей "Нью-Джерси Девилс".

Матч завершился со счетом 5:0, а за победителей шайбы забивали пять разных хоккеистов - Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Брэди Шей, Брэндон Пирри и Джимми Визи.

Также минувшей ночью проводили свои встречи две лучшие команды Западной конференции. "Чикаго Блэкхоукс" победили "Даллас Старс" со счетом 3:1, а "Сент-Луис Блюз" неожиданно оступился в матче с "Миннесотой" - 1:3.

Результаты матчей:

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 16:43 Крайдер - 1:0, 36:07 Миллер - 2:0, 39:57 Шей - 3:0, 46:04 Пирри - 4:0, 58:42 Визи - 5:0.

Чикаго - Даллас 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 21:25 Шор - 0:1, 22:17 Хосса - 1:1, 32:30 Анисимов - 2:1, 50:03 Панарин - 3:1.

Миннесота - Сент-Луис 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 20:45 Дамба - 1:0, 27:49 Нидеррайтер - 2:0, 35:48 Тарасенко - 2:1, 59:01 Гранлунд - 3:1.

Эдмонтон - Виннипег 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 14:50 Перро - 0:1, 21:53 Клефбом - 1:1, 32:00 Торнбурн - 1:2, 42:28 Летесту - 2:2, 51:21 Летесту - 3:2.

Анахайм - Оттава 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 02:58 Крамаросса - 1:0, 07:53 Дзингель - 1:1, 12:05 Перри - 2:1, 19:13 Верметт - 3:1, 30:29 Ритчи - 4:1, 47:59 Ватанен - 5:1.

Детройт - Филадельфия 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: ОТ 02:44 Шенн - 0:1.

Вашингтон - Ванкувер 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайбы: 13:36 Овечкин - 1:0, 45:06 Уильямс - 2:0, 59:08 Уилсон - 3:0.

Торонто - Колорадо 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 18:51 Рантанен - 0:1, 47:27 Маккиннон - 0:2, 57:24 Гардинер - 1:2, 58:49 Комо - 1:3.