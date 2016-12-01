"Айлендерс" забили два гола за три секунды в очередном матче НХЛ (результаты матчей)

В ночь на четверг состоялись три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в одном из которых "Ньй-Йорк Айлендерс" обграл "Питтсбург Пингвинз",забив решающие две шайбы в течение трех секунд игры, сообщает официальный сайт лиги.

"Нью-Йорк" здорово провел первые два периода, забросив в ворота Мэтта Мюррея три безответные шайбы: отличились Джонни Бойчук, Джейсон Чимера и Кейси Сизикас. Однако в третьем периоде Конор Шири, Джастин Шульц и Евгений Малкин забили по голу, сделав счет 3:3. "Пингвинз" перехватили инициативу и готовы были выигрывать встречу, но за 27 секунд до несостоявшегося овертайма Андерс Ли здорово подставил клюшку под бросок Томаса Хикки, забив победный гол. "Питтсбург" вшестером вышел на вбрасывание и уже через три секунды получил еще один гол в пустые ворота - вторую шайбу в сезоне забросил Николай Кулемин.

Три секунды между голами одной команды - повторение рекорда НХЛ. Ранее две шайбы за три секунды одной команде удавалось забрасывать 12 марта 1935 года ("Сент-Луис Иглз") и 21 января 2004 года ("Миннесота Уайлд").

Дважды в истории НХЛ были случаи, когда две шайбы разделяли две секунды, но их забрасывали разные команды: 5 января 2016 года это сделали "Коламбус" и "Миннесота", а 19 декабря 1987 года - "Сент-Луис" и "Бостон".

Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Шайбы: 19:47 Бойчак — 3 (Бэйли, Нельсон) — 1:0, 22:10 Чимера — 2 (Мэйфилд, Бувилье) — 2:0, 37:21 Сизикас — 3 (Мэйфилд, Лэдд) — 3:0, 40:32 Шири — 5 (Хорнквист, Кросби) — 3:1, 50:40 Шультц — 1 (Коул) — 3:2, 53:08 Малкин — 9 (Дюмолин, Кросби) — 3:3, 59:33 Ли — 5 (Хики, Бойчак) — 4:3, 59:36 Кулемин — 2 (Сизикас) — 5:3

Вратари: Грайсс — Мюррей

Калгари — Торонто 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: 00:19 Ф.Хэмилтон — 1 (Ферланд, Энгелланд) — 1:0, 00:49 Верстиг — 3 (Монахэн, Брауэр) — 2:0, 15:49 Стейджан — 2 (Фролик, Чиассон) — 3:0

Вратари: Джонсон — Энрот

Лос-Анджелес — Сан-Хосе 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Шайбы: 03:32 Лабанк — 2 (Кутюр, Уорд) — 0:1, 19:05 Кутюр — 8 (Донской, Уорд) — 0:2, 19:35 Карпентер — 1 (Бодкер) — 0:3, 23:01 Браун — 4 (Габорик, Дауд — больш) — 1:3, 58:43 Кутюр — 9 — 1:4

Вратари: Будай — Джонс