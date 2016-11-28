НХЛ. "Рейнджерс" проиграли "Оттаве", "Флорида" уступила "Каролине" и уволила главного тренера (результаты матчей)

Один из лидеров Восточной конференции Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Оттаве Сенаторс" в центральном матче дня в НХЛ.

Игра завершилась со счетом 0:2, а в составе канадцев забитыми шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо и Марк Стоун. Несмотря на поражение, "Рейнджерс" продолжают возглавлять Столичный дивизион, но в рамках конференции теперь отстают от "Монреаля" на три очка.

Также отметим поражение "Флорида Пантерс" от "Каролина Харрикейнс" (2:3), после которой несколько неожиданно был уволен главный тренер проигравшей команды Жерар Галлан.

В последних пяти матчах "Флорида" проиграла трижды и находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка. Новым тренером команды стал 60-летний генеральный менеджер команды Том Роу, который ранее никогда не тренировал команды НХЛ.

Результаты матчей:

Эдмонтон - Аризона 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 16:10 Врбата - 0:1, 50:39 Лучич - 1:1, 56:16 Макгинн - 1:2.

Каролина - Флорида 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Шайбы: 05:51 Маршессо - 0:1, 09:51 Экблад - 0:2, 25:21 Сталберг - 1:2, 27:12 Скиннер - 2:2, 28:49 Райан - 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 21:54 Пажо - 0:1, 36:11 Стоун - 0:2.

Филадельфия - Калгари 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Шайбы: 07:42 Броуди - 0:1, 17:42 Раффл - 1:1, 20:52 Ворачек - 2:1, 27:20 Вандевельде - 3:1, 27:44 Симмондс - 4:1, 48:05 Ткачак - 4:2, 49:55 Любимов - 5:2, 58:10 Чиассон - 5:3.