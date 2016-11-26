"Виннипег" проиграл все пять матчей выездной серии НХЛ

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 11 матчей, в одном из которых "Виннипег" потерпел пятое поражение подряд, так и не сумев выиграть ни одного матча выездной серии из пяти игр, сообщает официальный сайт лиги.

"Виннипег" открыл счет в поединке с "Нэшвиллом", но затем пропустил пять шайб подряд и уступил со счетом 1:5. За эти пять игр "Джетс" четыре раза смогли забить один гол и один раз два. Теперь команда Пола Мориса на три игры возвращается домой, где попробует перезагрузиться и найти прежнюю игру. Лидеры клуба Марк Шайфли и Блэйк Уилер в третьем периоде сыграли всего по одной смене.

"Нэшвилл" одержал шестую домашнюю победу подряд, улучшив домашнюю статистику сезона до 8-1-1. Форварды Райан Джохансен и Колин Уилсон забросили по две шайбы, а Майк Фишер сделал три голевые передачи.

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне после неудачного октября проводит очень удачный ноябрь и является одним из главных претендентов на попадание в звезды месяца.

Нападающие "Предаторз" Джеймс Нил и Колтон Сиссонс получили травмы и не смогли доиграть матч до конца. Нападающий "Джетс" Александр Бурмистров не попал в заявку.

Филадельфия Флайерз – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

0:1 – Степан (Миллер) – 13:16 0:2 – Пампел (Веси, Джурис) – 14:50 0:3 – Хейз (Холден) – 32:33 1:3 – Вандевельде (Макдональд) – 41:34 2:3 – Гостисбер (Жиру, Симмондс) – 57:56

Вратари: Мэйсон – Лундквист

Вашингтон Кэпиталз – Баффало Сэйбрз – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – Винник (Коннолли, Эллер) – 05:08 2:0 – Юханссон (Уильямс) – 33:25 2:1 – Райнхарт (Окпосо, Франсон) – 49:58 3:1 – Коннолли (Овечкин, Бураковски) – 56:05 (5x4)

Вратари: Грубауэр – Нильссон

Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Айлендерс – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – Ли (Бейли, Ледди) – 03:59 (5x4) 1:1 – Павелски (Тьерни, Ньето) – 25:09 2:1 – Бёрнс (Лабанк, Мартин) – 25:43 2:2 – Ледди (Таварес, Нельсон) – 59:03 (6x5) 3:2 – Марло (Бёрнс, Мартин) – 59:37

Миннесота Уайлд – Питтсбург Пингвинз – 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

1:0 – Койл (Паризе) – 00:40 2:0 – Бродин (Койву, Дамба) – 08:09 (5x4) 2:1 – Кессел (Малкин, Гюнцель) – 13:26 3:1 – Койл – 19:37 4:1 – Паризе (Стаал, Сутер) – 35:12 (5x4) 5:1 – Гранлунд (Бродин) – 38:40 5:2 – Раст (Уилсон, Бонино) – 45:50 6:2 – Нидеррайтер (Гранлунд, Бродин) – 51:25 (5x4)

Вратари: Дубник – Флёри

Анахайм Дакс – Чикаго Блэкхоукс – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Анисимов (Кейн, Сибрук) – 11:31 0:2 – Кейн (Сибрук, Панарин) – 26:47 (5x4) 0:3 – Хартман (Крюгер) – 35:40 1:3 – Ритчи (Каше, Ватанен) – 35:50 2:3 – Сильверберг (Кеслер, Кольяно) – 48:51

Вратари: Гибсон – Кроуфорд

Нэшвилл Предаторз – Виннипег Джетс – 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

0:1 – Бафлин (Элерс, Стэффорд) – 14:46 1:1 – Уилсон (Фишер) – 25:39 2:1 – Джохансен (Фишер) – 26:47 (5x4) 3:1 – Нил (Джохансен, Йози) – 37:54 (5x4) 4:1 – Уилсон (Фишер, Йози) – 42:13 (5x4) 5:1 – Джохансен (Форсберг, Арвидссон) – 48:15

Вратари: Ринне – Хеллебайк

Тампа-Бэй Лайтнинг – Коламбус Блю Джекетс – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

0:1 – Веннберг (Саад, Джонсон) – 03:46 0:2 – Фолиньо (Аткинсон, Веренски) – 08:35 (5x4) 1:2 – Кучеров (Джонсон, Палат) – 28:33 1:3 – Андерсон (Хартнелл) – 29:02 2:3 – Гэррисон (Фильппула, Уитковски) – 38:28 3:3 – Палат (Кучеров, Хедман) – 43:37 3:4 – Саад (Веннберг) – 44:34 (4x4) 3:5 – Аткинсон – 51:13 (4x5)

Вратари: Бишоп – Бобровский

Нью-Джерси Дэвилз – Детройт Ред Уингз – 4:5 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

1:0 – Мур (Зейджак, Палмьери) – 07:01 1:1 – Нильсен (Абделкейдер) – 07:23 (4x5) 1:2 – Нильсен (Шихэн, Абделкейдер) – 10:41 2:2 – Каммальери (Зейджак) – 24:06 3:2 – Заха (Беннет, Каммальери) – 25:56 (5x4) 3:3 – Ларкин (Нюквист, Зеттерберг) – 39:58 3:4 – Манта (Зеттерберг) – 40:43 4:4 – Хенрик (Куинси, Мур) – 54:49 4:5 – Грин (Нильсен, Манта) – 63:18 (4x4)

Вратари: Шнайдер – Ховард, Мразек

Даллас Старз – Ванкувер Кэнакс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – Мегна (Хорват) – 05:01 1:1 – Факса (Линделль, Ритчи) – 29:32 2:1 – Линделль (Бенн, Клингберг) – 55:58

Вратари: Ниеми – Миллер

Аризона Койотс – Эдмонтон Ойлерз – 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Макдэвид (Пульюярви, Лучич) – 01:31 0:2 – Ларссон (Клефбом, Эберле) – 17:29 1:2 – Доми (Врбата, Экман-Ларссон) – 17:38 2:2 – Доан (Дианджело, Ридер) – 48:06 3:2 – Экман-Ларссон – 65:00 ( ПБ)

Вратари: Смит – Тальбо

Бостон Брюинз – Калгари Флэймз – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 – Беннетт (Стэйджан, Броди) – 08:35 1:1 – Пастрняк (Шаллер, Лайлз) – 45:55 1:2 – Чиассон (Беннетт, Джиордано) – 47:05

Вратари: Худобин – Джонсон