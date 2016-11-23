УХЛ: "Кривбасс" по буллитам переиграл "Дженералз", "Кременчук" сильнее "Витязя"

В Харькове и Броварах завершились очередные матчи регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Витязь" проиграл "Кременчуку" (5:7), а "Дженералз" в серии буллитов уступил "Кривбассу" (3:4), сообщает официальный сайт лиги.

В центральном матче дня в Броварах в первом периоде зрители голов не увидели. «Дженералз» активно начали поединок, много бросали по воротам, но «Кривбасс» постепенно перехватил инициативу. Только за стартовый период голкипер Генералов Олег Петров отразил 16 бросков.

Уже на старте второго периода гости сумели выйти вперед, реализовав численное большинство. С передачи Валентина Алексюка шайбу забросил Игорь Слюсарь. Но радовались криворожане всего 22 секунды, пока цифры на табло не сравнял Илья Еловиков.До конца периода криворожане еще дважды реализовывали численное большинство. Сперва это сделал Кирилл Белоусов, но на его гол киевляне ответили шайбой Николая Дворника. А затем, перед самым перерывом, «Кривбасс» в третий раз в матче вышел вперед усилиями Ивана Пидгурского.

В середине третьего периода «Дженералз» в очередной раз удалось сравнять счет благодаря голу Алексея Овчинникова. Эта шайба была единственной в периоде.

Овертайм завершился без голов, хотя обе команды провели немало опасных атак. Все решалось в серии буллитов, где более удачливыми оказались хоккеисты «Кривбасса». Победу гостям принес буллит Ивана Пидгурского - 3:4.

В свою очередь, "Кременчук" в результативном матче одолел "Витязь". В первом периоде зрители увидели четыре гола. По разу большинство «Кременчука» реализовали Александр Дегтярев и Виталий Кирющенков, а также еще одну шайбу на свой счет записал Тимур Гриценко. «Витязь» ответил лишь раз голом Никиты А. Попова, также реализовав большинство.

Второй период также остался за гостями, которые активно шли вперед и забросили еще две шайбы, авторами которых стали Илья Коренчук (реализовал большинство) и Георгий Кича.

Несмотря на солидный перевес «Кременчука» в счете, «Витязь» не намеревался сдаваться и сумел выиграть третий период, хотя в итоге три очка достались гостям. В заключительной 20-минутке за харьковчан еще по разу отметились Александр Михеенок, Игорь Кривонос, Никита А. Попов и Артем Кобиков. Кременчужане ответили дважды усилиями Дмитрия Чорного и Артема Гниденко и этого вполне хватило для итоговой победы.

Тур завершится матчем "Донбасс" - "Белый Барс" в четверг, 24 ноября.

Таким образом, в турнирной таблице по-прежнему лидирует "Кременчук" - 51 очко (22 игры), у "Кривбасса" 42 очка (21), "Донбасса" - 42 (18), "Дженералз" - 25 (18), "Витязя" - 11 (20), "Белого Барса" - 6 (19).