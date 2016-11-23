Новая команда НХЛ из Лас-Вегаса получила название и эмблему
11:45, 23 ноября 2016Хоккей
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Клуб начнет выступления в Национальной хоккейной лиге с сезона 2017/18.
"Вегас Голден Найтс" представили логотип команды / @ESPN_NHL
Новая команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Лас-Вегаса, которая получила официальное название, цвета и эмблему, сообщает ESPN.
По словам владельца клуба Билла Фоли, клуб будет иметь прозвище "Золотые Рыцари". Примечательно, что клуб будет называться не "Лас-Вегас", а "Вегас Голден Найтс".
Официальными цветами команды стали серый, золотой, красный и черный.
Также была представлена эмблема "Вегаса" в виде шлема рыцаря, в который вписана буква V.
Напомним, команда из Лас-Вегаса станет 31-м участником НХЛ и начнет выступление в сильнейшей хоккейной лиге мира с сезона 2017/18.
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