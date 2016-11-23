Новая команда НХЛ из Лас-Вегаса получила название и эмблему

Новая команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Лас-Вегаса, которая получила официальное название, цвета и эмблему, сообщает ESPN.

По словам владельца клуба Билла Фоли, клуб будет иметь прозвище "Золотые Рыцари". Примечательно, что клуб будет называться не "Лас-Вегас", а "Вегас Голден Найтс".

Официальными цветами команды стали серый, золотой, красный и черный.

Также была представлена эмблема "Вегаса" в виде шлема рыцаря, в который вписана буква V.

Напомним, команда из Лас-Вегаса станет 31-м участником НХЛ и начнет выступление в сильнейшей хоккейной лиге мира с сезона 2017/18.