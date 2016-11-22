НХЛ. "Эдмонтон" неожиданно разгромил "Чикаго", "Рейнджерс" победили "Питтсбург" (результаты матчей)

Лидер Западной конференции НХЛ "Чикаго Блэкхоукс" прошедшей ночью неожиданно проиграл с разгромным счетом "Эдмонтону". Матч завершился со счетом 5:0 - две шайбы в составе канадцев забил Леон Драйзайтль, еще по одному голу в сетку чужих ворот отправили Оскар Клефбом, Андрей Секера и Антон Слепышев.

Еще в одном топ-матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" оказались сильнее действующих чемпионов НХЛ "Питтсбург Пингвинс" - 5:2. Примечательно, что по ходу встречи "Питтсбург" после дубля Джейка Гинтцеля выигрывал 2:0, но во втором и третьем периоде пропустил пять шайб. За "Рейнджерс" забивали Рик Нэш, Михаэль Грабнер, Джей Ти Миллер, Кевин Хейес и Дерек Степан.

Результаты матчей:

Эдмонтон - Чикаго 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 02:39 Клефбом - 1:0, 19:26 Драйзайтль - 2:0, 39:52 Секера - 3:0, 47:17 Слепышев - 4:0, 58:35 Драйзайтль - 5:0.

Питтсбург - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Шайбы: 01:02 Гинтцель - 1:0, 13:13 Гинтцель - 2:0, 24:51 Нэш - 2:1, 34:23 Грабнер - 2:2, 39:11 Миллер - 2:3, 52:46 Хейес - 2:4, 58:37 Степан - 2:5.

Баффало — Калгари 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Шайбы: 05:21 Бэклунд - 0:1, 31:27 Окпосо - 1:1, 32:03 Ларссон - 2:1, 33:06 Моулсон - 3:1, 40:22 Ткачак - 3:2, 42:13 Фолиньо - 4:2.

Коламбус — Колорадо 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: 09:99 Аткинсон - 1:0, 23:05 Бэрри - 1:1, 29:00 Джонсон - 1:2, 59:53 Аткинсон - 2:2, ОТ 01:49 Дюшен - 2:3.

Нэшвилл - Тампа-Бэй 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 04:25 Арвидссон - 1:0, 29:55 Саббен - 2:0, 32:35 Саббен - 3:0, 59:10 Джонсон - 3:1.

Даллас - Миннесота 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 27:19 Олексяк - 1:0, 37:22 Нидеррайтер - 1:1, 41:01 Ритчи - 2:1, 44:01 Хоула - 2:2, ОТ 01:23 Джейми Бенн - 3:2.

Сан-Хосе - Нью-Джерси 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 01:59 Тирни - 1:0, 06:43 Марло - 2:0, 30:33 Кутюр - 3:0, 47:38 Бернс - 4:0.