"Донбасс" проиграл первый матч хоккейного Континентального кубка французскому "Анже"

В Оденсе (Дания) завершился матч первого тура полуфинала Континентального кубка по хоккею, в котором украинский "Донбасс" проиграл французскому "Анже", сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 2:3.

Украинцы захватили преимущество в начале игры и в самой концовке первого периода, на 20-й минуте, открыли счет. Игорь Шаманский завершил результативным броском комбинацию с участием Шамиля Рамазанова и Егора Безуглого.

Впрочем, 3-минутка середине второго периода полностью поменяла игру. Сначала, на 31-й минуте, Максим Лакруа сравнл счет. А на 34-й Мэттью Фресон вывел французов вперед - 1:2. Впочем, концовка периода вновь удалась дончанам, которые на 40-й минуте забили гол благодаря точному броску Александра Победоносцева и сравняли счет - за 16 секунд до онца периода - 2:2. Победоносцев завершил комбинацию с участием Евгения Никифорова и Всеволода Толстоушко.

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Решающим в этом матче стал эпизод в начале третьего периода, на 43- минуте игры, когда.точный бросок нанес Джонатан Лессард. За 1 минуту 44 секунлы до конца основного времени "Донбасс" заменил вратаря Евгения Царегородцева на 6-го полевого игрока, но забить гол имея численное преимущество украинцы так и не сумели.

В субботу нашей команде предстоит матч против хозяев площадки из датского "Оденсе", а в воскресенье - заключительная игра против "Ноттингема" (Великобритания).

В финальный турнир Континентального кубка выйдут две лучшие команды из группы.