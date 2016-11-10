НХЛ: "Чикаго" выиграл седьмой раз подряд, победы "Коламбуса" и "Оттавы" (результаты матчей)

Команда "Чикаго Блэкхоукс" прошедшей ночью выиграла свой седьмой подряд матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

В этот раз клуб из штата Иллинойс одержал победу в овертайме над "Сент-Луисом". Победную шайбу за "Чикаго" забросил россиянин Артемий Панарин.

Семь побед кряду позволили "Чикаго" возглавить Атлантический дивизион, а также делить лидерство с "Эдмонтоном" в Западной конференции, имея по 19 очков.

Другие матчи дня также завершились овертаймами - "Коламбус" победил "Анахайм", а "Оттава" в серии буллитов - "Баффало".

Результаты матчей:

Сент-Луис - Чикаго 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 21:22 Хосса - 0:1, 57:49 Пьетранджело - 1:1, ОТ 00:25 Панарин - 1:2.

Коламбус - Анахайм 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 01:23 Дженнер - 1:0, 05:29 Саад - 2:0, 37:21 Ракелл - 2:1, 41:25 Ритчи - 2:2, ОТ 01:21 Веренски - 3:2.

Баффало - Оттава 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 02:49 Баптист - 1:0, 27:15 Дзингель - 1:1.