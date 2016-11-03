НХЛ. "Монреаль" и "Питтсбург" одержали дежурные победы, "Филадельфия" спасла матч с "Детройтом"

Лидеры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиэнс" и "Питтсбург Пингвинс" прошедшей ночью одержали очередные победы в сезоне.

"Монреаль" в канадском дерби победил "Ванкувер Кэнакс" со счетом 3:0 и укрепил лидерство в Атлантическом дивизионе, Восточной конференции и всем регулярном чемпионате НХЛ. Теперь на счету "Канадиэнс" девять побед в десяти матчах и 19 очков.

"Питтсбург", также представляющий ВОсточную конференцию, разгромил "Анахайм" 5:1. "Пингвинз" возглавляют Столичный дивизион, набрав в 10 матчах 15 очков.

Еще в одном матче дня "Филадельфия Флайерс" смогла добыть победу в матче против "Детройт Ред Уингс", проигрывая по ходу встречи 0:2. Успех команде из Пенсильвании в овертайме принес чешский форвард Якуб Ворачек.

Результаты матчей:

Монреаль - Ванкувер - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 32:22 Болье - 1:0, 39:11 Митчелл - 2:0, 58:05 Радулов - 3:0.

Анахайм - Питтсбург - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 07:41 Малкин - 0:1, 10:24 Каллен - 0:2, 15:49 Фаулер - 1:2, 36:42 Раст - 1:3, 41:27 Летанг - 1:4, 47:14 Хорнквист - 1:5.

Филадельфия - Детройт - 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 13:15 Ларкин - 0:1, 13:31 Атанасиу - 0:2, 33:39 Вандевельде - 1:2, 43:51 Любимов - 2:2, 48:19 Зеттерберг - 2:3, 58:56 Штрайт- 3:3, в ОТ 01:41 Ворачек - 4:3.