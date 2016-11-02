НХЛ. "Эдмонтон" проиграл "Торонто", "Рейнджерс", "Чикаго" и "Тампа Бэй" разгромили соперников

Лидер Западной конференции Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз" прошедшей ночью проиграл в овертайме "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 2:3.

Героем встречи стал канадский форвард "Торонто" Назем Кадри, который забил две шайбы, в том числе победную.

Несмотря на поражение, "Ойлерз" остались лидерами Тихоокеанского дивизиона и Западной конференции, имея в активе 15 очков после 10 игр. У "Миннесоты" и "Чикаго", которые следуют за ними - по 13 баллов.

В других встречах следует отметить разгромные победы "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго Блэкхоукс" и "Тампа Бэй Лайтнинг".

Торонто - Эдмонтон 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 01:29 Кадри - 1:0, 19:29 Ландер - 1:1, 23:14 Смит - 2:1, 48:38 Нюрс - 2:2, ОТ 00:12 Кадри - 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луис 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Шайбы: 09:37 Джирарди - 1:0, 11:11 Визи - 2:0, 26:16 Нэш - 3:0, 32:55 Зуккарелло - 4:0, 38:17 Хэйес - 5:0.

Коламбус - Даллас 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 23:50 Фолиньо - 1:0, 30:13 Спецца - 1:1, 41:13 Сегин - 1:2, 59:44 Ганье - 2:2, ОТ 00:46 - 3:2.

Флорида - Бостон 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 03:53 Маршан - 0:1, 26:16 Мур - 0:2, 55:25 Малгин - 1:2.

Оттава - Каролина 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 00:34 Слэвин - 0:1, 13:18 Фанеф - 1:1, ОТ 03:09 Туррис - 2:1.

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

Шайбы: 03:32 Кучеров - 0:1, 12:18 Кучеров - 0:2, 13:34 Стэмкос - 0:3, 26:17 Бойл - 0:4, 29:30 Браун - 0:5, 31:19 Филппула - 0:6, 39:30 Зайденберг - 1:6.

Миннесота - Баффало 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы: 03:16 О’Райлли - 0:1, 37:31 Гранлунд - 1:1, 53:34 Ларссон - 1:2.

Виннипег - Вашингтон 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Шайбы: 19:16 Альцнер - 0:1, 28:15 Йоханссон - 0:2, 53:04 Шайфли - 1:2, 57:35 Лоури - 2:2, 59:30 Бигл - 2:3.

Чикаго - Калгари 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Шайбы: 18:58 Кэйн - 1:0, 27:06 Фролик - 1:1, 47:44 Анисимов - 2:1, 52:34 Мотте- 3:1, 56:59 Панарин - 4:1, 56:16 Хьялмарссон - 5:1.

Колорадо - Нэшвилл 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Шайбы: 01:33 Смит - 0:1, 05:35 Игинла- 1:1, 17:47 Ирвин - 1:2, 31:47 Джохансен - 1:3, 52:09 Йоси - 1:4, 53:18 Смит - 1:5.

Аризона - Сан-Хосе 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 14:07 Марло - 0:1, 23:42 Ричардсон - 1:1, 24:50 Круз - 2:1, 31:59 Макгинн - 3:1, 59:48 Бодкер - 3:2.

Лос-Анджелес - Анахайм 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 19:29 Ракелл - 0:1, 22:49 Верметт - 0:2, 23:20 Кеслер - 0:3, 30:46 Крамаросса - 0:4.