Киевский хоккейный клуб "Дженералз" переехал в Бровары

Киевские "Дженералз" будут проводить следующие домашние поединки Украинской хоккейной лиги (УХЛ) в Броварах на ледовой арене ТРЦ "Терминал". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ближайший домашний матч "Дженералз" сыграют 2 ноября против донецкого "Донбасса", а затем 5 и 6 ноября киевляне будут принимать белоцерковский "Белый Барс".

Напомним, "Дженералз" проводили свои поединки на льду ТРЦ "Терминал" в сезоне 2014/2015. В прошлом сезоне "Дженералз" базировались в киевском Дворце Спорта, а начало нынешнего чемпионата провели в Белой Церкви.

Напомним, на днях в клубе сменился тренерский штаб команды. Вместо Вадима Шахрайчука и его ассистента Константина Симчука команду возглавил Александр Сеуканд.