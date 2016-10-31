Киевский хоккейный клуб "Дженералз" переехал в Бровары
Следующие матчи чемпионата УХЛ столичная команда будет проводить в зале ТРЦ "Терминал".
Киевские "Дженералз" будут проводить следующие домашние поединки Украинской хоккейной лиги (УХЛ) в Броварах на ледовой арене ТРЦ "Терминал". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ближайший домашний матч "Дженералз" сыграют 2 ноября против донецкого "Донбасса", а затем 5 и 6 ноября киевляне будут принимать белоцерковский "Белый Барс".
Напомним, "Дженералз" проводили свои поединки на льду ТРЦ "Терминал" в сезоне 2014/2015. В прошлом сезоне "Дженералз" базировались в киевском Дворце Спорта, а начало нынешнего чемпионата провели в Белой Церкви.
Напомним, на днях в клубе сменился тренерский штаб команды. Вместо Вадима Шахрайчука и его ассистента Константина Симчука команду возглавил Александр Сеуканд.