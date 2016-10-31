НХЛ. "Эдмонтон" прервал серию побед в эмоциональном матче с "Оттавой"

"Эдмонтон Ойлерз" прервал победную серию в Национальной хоккейной лиге матчем с "Оттавой Сенаторс". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из столицы Канады.

Героем встречи стал вратарь "Оттавы" Крейг Андерсон, который вышел на лед впервые после того, как стало известно, что у его жены диагностировали рак. 35-летний вратарь сделал 37 сейвов, в том числе 18 бросков в третьем периоде. В свою очередь, голы за "Сенаторс" забили форварды Майк Хоффман и Бобби Райан.

Несмотря на поражение, "Эдмонтон" остался лидером восточной конференции - в активе "Ойлерз" 14 очков при семи победах в девяти матчах.

В других поединках дня отметим разгромные победы команд из Нью-Йорка. "Айлендерс" победили "Торонто" со счетом 5:1, а "Рейнджерс" справились с "Тампа-Бэй" - 6:1.

Результаты матчей:

Виннипег - Баффало 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 10:51 Окпосо - 0:1, 12:49 Джионта - 0:2, 33:59 Окпосо - 0:3, 44:49 Элерс - 1:3.

Каролина - Филадельфия 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Шайбы: 17:57 Гостисбихир - 0:1, 21:01 Фальк - 1:1, 27:07 Гудас - 1:2, 30:13 Скиннер- 2:2, 31:58 Сталберг - 3:2, 37:14 Жиру - 3:3, 48:00 Мэннинг - 3:4.

Детройт - Флорида 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Шайбы: 06:09 Скевиур - 0:1, 06:32 Скевиур - 0:2, 17:29 Маршессо - 0:3, 22:36 Ларкин - 1:3, 25:02 Трочек - 1:4, 36:25 Скевиур - 1:5, 50:03 Смит - 2:5.

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 01:01 Хамоник - 1:0, 07:22 Сизикас - 2:0, 40:50 Гардинер - 2:1, 45:08 Принс - 3:1, 47:47 Нельсон - 4:1, 59:16 Бэйли - 5:1.

Чикаго - Лос-Анджелес 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 06:54 Тэйвз - 1:0, 33:30 Анисимов - 2:0, 58:50 Хосса - 3:0.

Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Шайбы: 24:45 Нэш - 1:0, 26:42 Грабнер - 2:0, 27:04 Визи - 3:0, 38:10 Миллер - 4:0, 49:02 Грабнер - 5:0, 54:47 Грабнер - 6:0, 56:36 Стэмкос - 6:1.

Эдмонтон - Оттава 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 32:18 Хоффман - 0:1, 59:27 Райан - 0:2.

Калгари - Вашингтон 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайбы: 02:01 Коннолли - 0:1, 07:14 Йоханссон - 0:2, 13:44 Бэклунд - 1:2, 59:35 Йоханссон - 1:3