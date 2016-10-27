"Кривбасс" обыграл "Белый Барс" в гостевом матче УХЛ

В Белой Церкви завершился матч 14-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Белый Барс" принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и проиграл со счетом 3:5, сообщает официальный сайт соревнований.

В отличии от матча 2 октября (4:6) команды забросили по одной шайбе меньше. Не изменился только итоговый результат – «Кривбасс» в третий раз в сезоне обыграл «Белый Барс».

Сражаться на равных хозяевам удавалось в двух игровых отрезках – первом и третьем. В обоих случаях счет был 1:1. А вот вторая 20-минутка для белоцерковчан сложилась не удачно. По крайней мере, именно в этот период «Кривбасс» на одно попадание в цель хозяев, ответил тремя, что и позволило гостям одержать итоговую победу.

Ложкой меда в бочке дегтя «Белого Барса» стала третья заброшенная шайба. Играя в численном большинстве, подопечные Буценко разыграли результативную атаку как по нотам. Лесников и Логач в два паса прошили всю оборону соперника, а Поцелуенко поразил незащищенный угол ворот.

«Белый Барс» Белая Церковь – «Кривбасс» Кривой Рог – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 Даниленко (Козиенко, Ядловский), 09:35, 1:1 Овчинников (Куцевич), 11:38, 1:2 Савченко (Толканов, Черевач), 22:00, 1:3Караульщук (Макрицкий, Алексюк), 26:39, 2:3 Козиенко (Разумов, Воронин), 36:05, 2:4 Коваленко (Рубан, Куцевич), 37:24, 2:5 Рябенко (Секирко, Савченко), 49:42, 3:5 Поцелуенко (Лесников, Логач), 57:50-бол.