Киевские "Дженералз" провернули самый громкий переход сезона в УХЛ

Киевские "Дженералз", выступающие в Украинской хоккейной лиге (УХЛ), договорились о контракте с 30-летним белорусским защитником Сергеем Колосовым, сообщает Sport Arena.

В 2004 году Колосова в пятом раунде драфта НХЛ под общим 151 номером выбрала команда "Детройт Ред Уингз", но попасть в сильнейшую лигу мира белорус не сумел. Его максимумом за океаном стали три сезона в клубе АХЛ "Грэнд Рэпидс Гриффинс", который является фарм-клубом "Детройта".

После возвращения в Европу Колосов с 2011 года выступал за белорусский "Неман", с которым дважды становился чемпионом Беларуси.

В составе сборной Беларуси он сыграл на трех чемпионатах мира и Олимпиаде-2010 в Ванкувере. В общей сложности защитник провел 22 официальных матчах в форме национальной команды.

Прошлый сезон Колосов начинал в составе ХК "Гомель", где в 15 матчах забросил две шайбы и набрал четыре очка при 43 минутах штрафа. Затем он перебрался в Польшу, где играл в составе команды "Орлик Ополе". На его счету две шайбы и восемь очков в 14 поединках регулярки.

Напомним, на данный момент "Дженералз" возглавляют турнирную таблицу чемпионата УХЛ.