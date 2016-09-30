"Дженералз" стал лидером чемпионата УХЛ после 6-ти туров соревнований

В Украинской хоккейной лиге состоялись матчи 6-го тура регулярного чемпионата, по итогам которых киевский "Дженералз" вышел на 1-е место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне проигрывали после того, как на 12-й минуте гол забил Кугут. Но, сумели отыграться в самой концовке матча, на 56-й минуте, благодаря точному броску Баскова. В серии буллитов единственным точным оказался бросок Цыпнятова в четвертой серии ударов - 2:1 в пользу "Дженералз".

В матче за 3-4 места в таблице "Кременчук" принимал "Кривбасс" и неожиданно проиграл команде из Кривого Рога с крупным счетом - 1:4. Решающим стал второй период, в котором гости забросили три шайбы. Голы в составе "Кривбасса" забивали Сеолянин, Белоусов, Рябенко и Магеров.

Наконец, в матче аутсайдеров УХЛ, харьковский "Витязь" обыграл "Белый Барс" из Белой Церкви - 5:2, добыв свою первую победу в новом сезоне.

В турнирной таблице теперь у "Дженералз" 14 очков, "Донбасса" - 13, "Кривбасса" - 11, "Кременчука" - 10, "Витязя" и "Белого Барса" - по 3.

Матчи 6-го тура УПЛ пройдут 1-3 октября.