Сборная Канады выиграла Кубок мира по хоккею (видео)

В Торонто завершился решающий матч Кубка мира по хоккею, в котором сборная Канады обыграла команду Европы и досрочно завершила серию до двух побед, сообщает официальный сайт турнира.

Канадцы выиграли со счетом 2:1, забив оба гола в самой концовке матча.

Европейцы открыли счет в середине первого периода, на 7-й минуте. Гол на счету словака Здено Хары.После этого команде Европы удавалось удерживать преимущество на протяжении 50 минут игрового времени. Практически, до конца матча.

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Решающими в этой игре стали последние три минуты - с 58-й по 60-ю. Патрис Бержерон на 58-й минуте сумел сравнять счет, а Брэд Маршанд - на последней, 60-й, забил победный гол для сборной Канады.

Ранее канадцы выиграли у сборной Европы со счетом 3:1. Таким образом, финальная серия до двух побед завершилась со счетом 2:0. Третий матч, который мог состояться в ночь с 1 на 2 октября, отменен.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира проходил в Канаде с 17 сентября. Сборная Европы стала одной из главных сенсаций турнира, обыграв по ходу соревнований команды США, Чехии и Швеции. Канада, в свою очередь, в полуфинале сумела одолеть одного из самых принципиальных соперников - Россию.