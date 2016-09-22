"Донбасс" и "Дженералз" составили дуэт лидеров по итогам 4-го тура УХЛ

В Украинской хоккейной лиги состоялись матчи 4-го тура, по итогам которых дуэт лидеров составляют донецкий "Донбасс" и киевский "Дженералз", сообщает официальный сайт лиги.

В центральном матче тура «Кременчук» смог взять три очка у «Донбасса» на своей площадке - 2:1. Команда Анатолия Степанищева продлила свою безвыигрышную серию на арене «Айсберг» до четырех матчей подряд, последний раз дончане побеждали в Кременчуге 2 октября 2015 года. Этой победой «Кременчук» реабилитировался в глазах своих болельщиков после провального старта УХЛ. Теперь плотность команд в зоне плей-офф (от первого до четвертого места) составляет всео 2 очка.

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"Белый Барс" (Белая Церковь) в домашнем матче с киевскими "Дженералз" ведя по ходу игры все-таки уступил с разнцей в одну шайбу - 2:3. При этом один из лидеров «черно-белых» Руслан Ромащенко не реализовал первый в нынешнем сезоне УХЛ штрафной бросок - буллит.

А вот "Кривбасс", после поражения от «Донбасса», хотел сполна реабилитироваться перед своими болельщиками дома. Соперник, казалось, для этого был идеальный – не выигравший до сих пор ни единого матча харьковский «Витязь». Несмотря на это, легкой прогулки у команды Александра Куликова не вышло. Соперник играл надежно в обороне (отметим, что в Кривой Рог харьковчане привезли лишь четырех номинальных защитников) и агрессивно в атаке, что позволило «Витязю» открыть счет в матче. Приложив немалые усилия «Кривбасс» все-таки выиграл свой матч с минимальным преимуществом, трижды реализовав большинство - 3:2.

После 4-х туров в таблице у "Донбасса" и "Дженералз" по 9 баллов, "Кривбасса" - 8, "Кременчука" - 7, "Белого Барса" - 3, "Витязя" - 0.

Матчи 5-го тура чемпионата УХЛ состоятся 24-25 сентября. Это будут заключительные матчи первого круга соревнований, в котором участвуют 6 команд.