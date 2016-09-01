Игрок "Виннипега" стал капитаном команды в день своего 30-летия

Нападающий Блэйк Уилер в день своего 30-летия был назван капитаном "Виннипег Джетс", сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В данном статусе Уилер заменит форварда Эндрю Лэдда, который 25 февраля был обменян в "Чикаго Блэкхокс", а 1 июля подписал семилетний контракт с "Нью-Йорк Айлендерс".

Помощниками капитана будут нападающий Марк Шайфли и защитник Дастин Бафлин.

Уилер был выбран под пятым номером драфта-2004 командой "Финикс Койотиз". В НХЛ он заявил о себе в сезоне 2008-09, когда в составе "Бостон Брюинз" на правах новичка провел 81 матч, в котором набрал 45 (21+24) очков. В прошлом сезоне он установил собственный рекорд результативности в лиге, набрав 78 (26+52) баллов. В НХЛ он провел 615 встреч в составе "Бостона", "Атланты Трэшерз" и "Джетс" и записал на свой счет 440 (173+267) очков.

"Я всегда раскрывался поздно, - отметил Уилер в интервью Winnipeg Free Press. - Сейчас я вроде как становлюсь мужчиной. Все сходится вместе. В нашей команде немало лидеров, так что любой, кто носит эту нашивку, будет иметь за спиной сильную поддержку. Если мне будет предоставлена данная честь, то я воспользуюсь ей. Для меня это будет большой честью и мне повезло, потому что меня будут поддерживать прекрасные игроки".

Уилер и Бафлин в составе сборной США примут участие в Кубке мира-2016. Турнир с участием восьми сборных пройдет в Air Canada Centre в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

23-летний Шайфли 8 июля подписал с "Джетс" восьмилетний контракт на $49 млн (в среднем по $6,125 млн в год). В минувшем сезоне на его счету рекордные в карьере 29 голов и показатель полезности плюс-16.

31-летний Бафлин начнет свой седьмой сезон в "Трэшерз"/"Джетс". В прошлом сезоне он набрал 53 (19+34) очка. Первые пять лет его карьеры прошли в "Чикаго", с которым в 2010 году он выиграл Кубок Стэнли.