Donbass Open Cup-2016. "Донбасс" победил "Белый Барс", "Кременчуг" проиграл "Кривбассу"

В Дружковке (Донецкая область) завершились матчи предпоследнего игрового дня Donbass Open Cup-2016, в рамках которого хозяева турнира "Донбасс" разгромили "Белый Барс", а "Кременчуг" проиграл "Кривбассу", сообщает официальный сайт "Донбасса".

Дончане выиграли свой матч с разгромным счетом 10:2.

Только в первом периоде этого матча "барсы" вели игру на равных с соперником. Они дважды проигрывали по ходу матча, но дважды сравнивали счет - 2:2. А затем инициатива уже полностью перешла к хозяевам льда и турнира. Во втором периоде "Донбасс" трижды поразил ворота соперника, а в третьем - забил пять безответных голов. Наибольшу активность в этом матче проявил игрок "Донбасса" Большаков, на счету которого три гола.

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В другом матче дня, "Кременчук" против "Кивбасса", шла упорнейшая бораба, но в концовке больше повезло "Кривбассу", который выиграл со счетом 3:2.Решающий гол на 58-й минуте забил нападающий Александр Селянин