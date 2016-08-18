ХК "Донбасс" проиграл в первом матче Мемориала Забойника в Словакии

Донецкий "Донбасс" провел свой первый матч на хоккейном турнире в Словакии - Мемориале Павла Забойника, сообщает официальный сайт клуба.

В соперниках у дончан были вице-чемпионы Беларуси – ХК "Шахтер" из Солигорска.

Матч завершился со счетом 7:4 в пользу "Шахтера". После игры команды провели серию буллитов, которую также выиграли белорусы - 3:2.

Донбасс - Шахтер (Солигорск) - 4:7 (0:1, 2:4, 2:2)

Шайбы: 0:1 - Левша (Дронов, Левко), 1:1 - Чердак (Буценко), 1:2 - Никулин, 2:2 - Кочетков (Кугут), 2:3 - Малиновский (Левко, Карабанов), 2:4 - Левша (Видгрен), 2:5 - Левша (Карабанов), 2:6 - Брахманис (Кулмала), 3:6 - Алексюк (Кочетков), 3:7 - Брикун (Кулмала, Брахманис), 4:7 - Захаров (Чердак).