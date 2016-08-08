Квебек по-прежнему претендует на появление в городе клуба НХЛ

Глава медиахолдинга "Квебекор" Пьерр Дион заявил, что город будет и дальше претендовать на создание в городе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом Дион рассказал в заявлении на сайте компании Квебекор, которой принадлежит арена "Видеотрон Центр", сообщает Sport Arena, ссылаясь на Sportsnet.ca.

Отмечается, комиссионер НХЛ Гарри Бэттмен заявил, что компания остается важным партнером НХЛ, а качество арены, прочный экономический фундамент и квалификация компании "Квебекор" достаточны для того, чтобы запустить успешную команду.

Напомним, канадский Квебек вместе с американским Лас-Вегасом подавали заявку на создание команды НХЛ, однако Лига утвердила только заявку американского города, команда которого начнет выступления в НХЛ с сезона 2017/2018.

Одной из главных причин, по которой утверждение заявки Квебека было отложено, стало также нестабильное положение канадского доллара.

Ранее в Квебеке уже существовала команда НХЛ. С 1972 года в городе играли "Квебек Нордикс", выступавшие в ВХА. Затем с 1979 года Нордикс перешели в НХЛ, а в 1995 году франшиза переехала в Колорадо, где получила название "Эвеланш".