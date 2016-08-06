У клуба-новичка НХЛ из Лас-Вегаса проблемы с собственным названием

Клуб-новичок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Лас-Вегаса столкнулся с проблемами при подборе названия для своей команды, сообщает sportsnet.

Ранее предполагалось, что команда получил название "Рыцари", но в Канаде правами на это имя владеет юношеская команда Канадской хоккейной лиги "Лондон Найтс".

"Рыцари"? Этот вариант по-прежнему рассматривается, но там есть сложность. Клубу "Лондон Найтс" принадлежат права на это название в Канаде. И приобретать их у него экономически нецелесообразно. Это название было бы отличным вариантом для США, но в Канаде его использовать нельзя", – сказал Фоли в интервью Las Vegas Review Journal.

Он также добавил, что на данный момент рассматривается четыре варианта для названия команды. Ранее руководство клуба выбирало из 18 имен.

Напомним, новый участник Лиги должен представить свои цвета, форму и эмблему, а также сообщить о полном названии клуба ближайшей осенью.

Как сообщал УНИАН, клуб из Лас-Вегаса дебютирует в НХЛ с сезона 2017/18. Генеральным менеджером клуба назначен Джордж Макфи.