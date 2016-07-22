ХК "Донбасс" вошел в Ассоциацию европейских хоккейных клубов
Чемпион Украины стал членом Ассоциации европейских хоккейных клубов.
ХК "Донбасс" стал первым украинским клубом и первым на территории бывшего СНГ, кто стал членом Ассоциации европейских хоккейных клубов (EHC), сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Ассоциация европейских хоккейных клубов (EHC) была создана месяц назад на сьезде в Берлине, где в в состав организации вошли 72 команды из 13 стран Европы.
"Появление EHC – это возможность сделать европейский хоккейный рынок более современным и прибыльным, и мы горды тем, что стали первым украинским клубом-участником этой организации", — заявил генеральный Читайте такжеХК "Донбасс" намерен выиграть Континентальный кубокдиректор ХК Донбасс Алексей Брага.
Основными задачами ассоциации на первом этапе являются:
— Добиться прямого представительства и активного участия в исполнительных органах Международной федерации хоккея (IIHF);
— Использовать объединенные ресурсы членов организации для централизации маркетинговых усилий;
— Помогать росту новых лиг и рынков, стремящихся развиваться;
— Быть активным партнером в вопросах перехода игроков в лиги Северной Америки;
— Организация со временем должна включать в себя 75% клубов из топ-15 европейских лиг.
Кроме того, клубы стремятся получить влияние в таких ключевых вопросах, как формирование международного календаря и дат поединков, изменения правил игры и вопросах безопасности игроков.
Как сообщал УНИАН, ХК "Донбасс" примет участие в предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup.