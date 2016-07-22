ХК "Донбасс" вошел в Ассоциацию европейских хоккейных клубов

ХК "Донбасс" стал первым украинским клубом и первым на территории бывшего СНГ, кто стал членом Ассоциации европейских хоккейных клубов (EHC), сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Ассоциация европейских хоккейных клубов (EHC) была создана месяц назад на сьезде в Берлине, где в в состав организации вошли 72 команды из 13 стран Европы.

"Появление EHC – это возможность сделать европейский хоккейный рынок более современным и прибыльным, и мы горды тем, что стали первым украинским клубом-участником этой организации", — заявил генеральный Читайте такжеХК "Донбасс" намерен выиграть Континентальный кубокдиректор ХК Донбасс Алексей Брага.

Основными задачами ассоциации на первом этапе являются:

— Добиться прямого представительства и активного участия в исполнительных органах Международной федерации хоккея (IIHF);

— Использовать объединенные ресурсы членов организации для централизации маркетинговых усилий;

— Помогать росту новых лиг и рынков, стремящихся развиваться;

— Быть активным партнером в вопросах перехода игроков в лиги Северной Америки;

— Организация со временем должна включать в себя 75% клубов из топ-15 европейских лиг.

Кроме того, клубы стремятся получить влияние в таких ключевых вопросах, как формирование международного календаря и дат поединков, изменения правил игры и вопросах безопасности игроков.

Как сообщал УНИАН, ХК "Донбасс" примет участие в предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup.