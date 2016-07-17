"Белый Барс" начал подготовку к чемпионату Украины
14:50, 17 июля 2016Хоккей
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Команда готовится к сезону в Украинской хоккейной лиге в Броварах.
"Белый Барс" начал готовиться к сезону / ХК "Белый Барс"
Белоцерковский "Белый Барс" 16 июля вышел из отпуска и приступил к предсезонной подготовке, сообщает официальный сайт клуба.
Игроки провели первую тренировку на "земле" в Броварах. В занятии приняли участие 18 игроков. Остальная часть хоккеистов присоединится к команде в понедельник 18 июля.
Тогда же 18 июля "Белый Барс" отправится на первый подготовительный сбор на базу "Любеч" в Броварском районе Киевской области. Имена игроков, которые примут участия в сборе не оглашаются.
Планируется, что на первом сборе команда будет проводить занятия по общей физической подготовке.
Как сообщал УНИАН, в следующем сезоне лучшие клубы страны сыграют в Украинской хоккейной лиге.
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