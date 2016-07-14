Кросби признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN
17:20, 14 июля 2016Хоккей
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"Пингвины" досрочно выиграли серию до четырех побед в финале Кубка Стэнли у "Сан-Хосе" со счетом 4:2.
Кросби был капитаном "Питтсбурга" в победном сезоне 2015/16 / sportingnews.com
Американский спортивный медиа-гигант ESPN назвал лучших спортсменов года, сообщает сайт официальный сайт корпорации.
Лучшим хоккеистом стал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, выигравший в минувшем сезоне Кубок Стэнли.
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"Пингвины" досрочно выиграли серию до четырех побед в финале Кубка Стэнли у "Сан-Хосе" со счетом 4:2.
В решающем матче сезона 2015/16 Кросби сам голы не забивал, но поучаствовал в двух голевых эпизодах своей команды. По итогам игры он вошел в тройку звезд матча.
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