Президент Федерации хоккея Украины настаивает на проведении Чемпионата мира в столичном Дворце спорта - несмотря на Евровидение

Президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин направил письмо в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой учесть утвержденные даты проведения чемпионата мира по хоккею в Дивизионе І, группа А (22-28 апреля 2017 года) при планировании мероприятий, связанных с организацией песенного конкурса Евровидение, сообщает официальный сайт ФХУ.

В своем обращении президент Федерации подчеркивает необходимость качественной организации и проведения в Украине обоих мероприятий мирового уровня. В частности, в письме отмечается, что «проведение чемпионата мира – это не только создание яркого спортивного зрелища, но и весомый шаг в укреплении мирового имиджа страны. Особенно учитывая тот факт, что в Украину планируется прибытие нескольких тысяч болельщиков из стран-участниц чемпионата - Казахстана, Венгрии, Польши, Южной Кореи и Австрии».

Читайте такжеУкраина может лишиться права проведения Чемпионата мира по хоккею из-за Евровидения

Также Брезвин подчеркнул невозможность переноса сроков проведения чемпионата и констатировал, что «на сегодняшний день столичный Дворец спорта является единственным спортивным сооружением в стране, которое соответствует требованиям проведения чемпионата мира такого уровня».

Как сообщал УНИАН, Украина получила право проведения чемпионата мира по хоккею в Дивизионе ІА в мае этого года на Конгрессе Международной федерации в Москве. Местом проведения спортивного мероприятия был определен город Киев. Сроки проведения чемпионата в соответствии с положениями Устава Международной федерации – 22-28 апреля 2017 года.