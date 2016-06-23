Команда из Лас-Вегаса станет 31-й в НХЛ и начнет выступления в лиге в сезоне 2017/18

Решение было одобрено голосованием совета директоров лиги, заседание которого прошло в ночь на четверг по киевскому времени, сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ станет первой из четырех главных профессиональных лиг Северной Америки, которая будет представлена клубом в Лас-Вегасе. Это будет первое расширение лиги с сезона 2000-01, когда были созданы "Коламбус Блю Джекетс" и "Миннесота Уайлд".

Лига получит $500 млн от миллиардера Билла Фоули, ставшего инициатором создания команды НХЛ в Лас-Вегасе. Он будет основным владельцем клуба. $500 млн будут равномерно распределены между всеми 30 командами лиги.

Вместе с тем, Фоули достаточно быстро покроет расходы. Он запустил кампанию по продаже билетов 16 месяцев назад и уже получил более 14 тысяч заявок на сезонные абонементы и продал все самые комфортабельные места.

Лас-Вегас станет восьмой командой Тихоокеанского дивизиона и 15-й командой Западной конференции. В Восточной конференции сейчас играют 16 команд.

Домашние матчи команда из Лас-Вегаса будет проводить на T-Mobile Arena, ультрасовременном стадионе, который расположен в квартале от знаменитого бульвара Лас-Вегас Стрип. T-Mobile Arena открылась в апреле и на хоккейной игре сможет вместить 17 368 зрителей.

Также НХЛ обнародовала правила драфта расширения, который состоится следующим летом, и в ходе которого "Лас-Вегас" сформирует команду.

"Лас-Вегас" выберет по одному игроку из каждой команды лиги: минимум 14 нападающих, девять защитников и трех вратарей. Команда должна будет выбрать по крайней мере 20 игроков, чьи контракты действуют до конца сезона 2017-18, а общая платежная ведомость должна будет составить минимум 60 процентов от потолка зарплат в сезоне 2016-17 ($73 млн).

"Лас-Вегас" сможет выкупить контракты игроков, которых он возьмет на драфте расширения, не ранее лета 2018 года.

Также совет директоров отложил заявку на создание новой команды от Quebecor Inc., которая хотела возродить клуб НХЛ в Квебеке. НХЛ объявила, что вариант создания команды в Квебеке имеет право на жизнь, однако решение пришлось отложить из-за географического дисбаланса, сложностей, связанных с вхождением в лигу двух команд одновременно, и слабости канадского доллара. Во вторник канадский доллар торговался за 78 центов за один американский доллар.