НХЛ: Дацюк покинул "Детройт" после 14 лет в клубе
13:13, 19 июня 2016Хоккей
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Российский форвард выступал за "Ред Уингс" с 2001 года.
Reuters
Российский форвард Павел Дацюк принял решение покинуть команду НХЛ "Детройт Ред Уингс" и вернуться на родину, сообщает ESPN.
37-летний хоккеист провел в "Детройте" всю свою карьеру в НХЛ, которая началась в 2001 году. В составе "Ред Уингс" россиянин выиграл два Кубка Стэнли - в 2002-м в качестве новичка и в 2008-м в качестве одной из главных звезд коллектива.
Отмечается, что у Дацюка остался еще год контракта с "Детройтом", но, судя по всему, стороны договорились о дострочном прекращении договора.
Далее Дацюк намерен выступать в российской Континентальной хоккейной лиге. Ранее слухи связывали его с санкт-петербургским "СКА".
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