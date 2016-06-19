НХЛ: Дацюк покинул "Детройт" после 14 лет в клубе

Российский форвард Павел Дацюк принял решение покинуть команду НХЛ "Детройт Ред Уингс" и вернуться на родину, сообщает ESPN.

37-летний хоккеист провел в "Детройте" всю свою карьеру в НХЛ, которая началась в 2001 году. В составе "Ред Уингс" россиянин выиграл два Кубка Стэнли - в 2002-м в качестве новичка и в 2008-м в качестве одной из главных звезд коллектива.

Отмечается, что у Дацюка остался еще год контракта с "Детройтом", но, судя по всему, стороны договорились о дострочном прекращении договора.

Далее Дацюк намерен выступать в российской Континентальной хоккейной лиге. Ранее слухи связывали его с санкт-петербургским "СКА".