В Украине вводится программа подготовки и аттестации хоккейных судей

Комитет хоккейных арбитров Федерации хоккея Украины совместно с Национальным университетом физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) разработали программу подготовки и аттестации судей, сообщает официальный сайт ФХУ.

Начиная с сезона 2016/2017, допуск ко всем официальным соревнованиям (включая детско-юношеские соревнования) получат только те судьи, которые прошли ежегодный курс подготовки (переподготовки), сдали соответствующие нормативы и получили сертификат в соответствии с набранными баллами.

Вся программа рассчитана на три уровня. Начальный уровень программы стал логическим продолжением работы школы юного арбитра, которая начала свою работу в прошлом году и ставит целью привлечение к судейству юных и перспективных юношей и девушек.

Второй уровень предполагает переподготовку и повышение квалификации судей I и II категории. Особое внимание в программе будет уделено переподготовке и аттестации судей национальной и международной категории, в которой предполагается также привлечение ведущих специалистов из Международной федерации хоккея и выдающихся хоккейных арбитров мирового уровня.

Первая учебная сессия состоится на базе НУФВСУ осенью этого года. Во время нее с судьями будет работать профессорско-преподавательский состав кафедр хоккея, психологии спорта, теории и методики спортивной подготовки, спортивной медицины и других.

Практические занятия будут проходить на ледовых площадках города с лучшими судьями международной категории.