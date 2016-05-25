НХЛ: "Тампа Бэй" и "Питтсбург" выявят финалиста Кубка Стэнли в седьмой игре

Прошедшей ночью "Питтсбург" обыграл соперника со счетом 5:2 и сравнял счет в серии.

Тампа-Бэй Лайтнинг - Питтсбург Пингвинс - 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Шайбы: 18:46 Кессел (Кросби, Малкин - больш.) - 0:1, 27:40 Летанг (Шири, Бонино) - 0:2, 39:34 Кросби (Хорнквист) - 0:3, 45:30 Бойл - 1:3, 52:53 Бойл (Куккук, Дрюэн) - 2:3, 57:52 Раст (Кунитц, Маатта) - 2:4, 59:06 Бонино (Лавджой - в пустые ворота) - 2:5; Вратари: Василевский - Флери; Три звезды: Кросби (П), Бойл (ТБ), Летанг (П).

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