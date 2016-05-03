Один из ведущих молодых хоккеистов Украины принял гражданство России

21-летний нападающий Павел Падакин стал очередным новичком хоккейного клуба «Сочи». С хоккеистом подписан контракт на один сезон.

В анкетных данных игрока в графе "гражданство" значится Россия.

Между тем, игрок принял участие в двух чемпионатах мира в составе сборной Украины - в юниорском первенстве (U-18) и молодежном (U-20).

Ранее игрок выступал за океаном, поиграв в Североамериканской (юниорская), Западной (молодежная), Американской (фарм-клубы команд НХЛ) хоккейных лигах, а также в лиге Восточного побережья.

Предыдущий сезон форвард провел в «Лихай-Вэлли Фэнтомс» (41 матч, 2 гола, 7 передач) и «Рединг Роялс» (26 игр, 8 шайб, 9 ассистов).

Падакин мог оказаться в КХЛ еще два года назад, когда подписал контракт с «Донбассом», но тогда нападающему пришлось вернуться в Канаду, так как украинский клуб прекратил свои выступления в лиге из-за войны на Донбассе.