"Питтсбург" обыграл "Вашингтон" в единственном матче дня Кубка Стэнли

"Питтсбург Пингвинз" на своей площадке выиграли третий матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:2.

Счет в серии теперь стал 2:1 в пользу "пингвинов".

Питтсбург — Вашингтон 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 06:37 Хорнквист (Дэйли, Шири) — 1:0, 07:37 Кунакл (Каллен, Летанг) — 2:0, 35:03 Хагелин (Бонино, Кессел) — 3:0, 48:02 Овечкин (Нисканен, Бэкстрем) — 3:1, 59:04 Уильямс (Овечкин, Карлсон) — 3:2

Вратари: Мюррей — Холтби

Три звезды: Мюррей (П), Хагелин (П), Овечкин (В)

Счет в серии 2:1