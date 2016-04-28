НХЛ: "Нэшвилл" стал последним участником полуфиналов конференций

"Нэшвилл Предаторс" стали последнем участником полуфинальных серий плей-офф в Национальной хоккейной лиге. Прошедшей ночью команда из штата Теннесси выиграла решающий седьмой матч противостояния с "Анахаймом" со счетом 2:1.

Во втором раунде плей-офф "Нэшвилл" встретится с "Сан-Хосе Шаркс".

Анахайм - Нэшвилл - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 06:19 Уилсон - 0:1, 15:53 Гостад (Вебер, Арвидссон) - 0:2, 41:45 Кеслер (Силфверберг, Линдхольм - больш.) - 1:2;

Вратари: Андерсен - Ринне;

Три звезды: Ринне (Н), Кеслер (А), Гетцлаф (А);

Счет в серии - 3:4.

Также прошедшей ночью состоялся первый матч второго раунда плей-офф НХЛ, где "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнингс".

Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Шайбы: 3:05 Палат (Дрюэн, Наместников) - 1:0, 5:44 Хамоник (Квинн, Таварес) - 1:1, 17:28 Принс (Строум, Нельсон) - 1:2, 19:57 Принс (Строум, Нелсон) - 1:3, 28:59 Таварес (Окпосо, Нильсен - больш.) - 1:4, 47:41 Кучеров (Карл, Хедман) - 2:4, 57:28 Филппула (Киллорн, Гаррисон) - 3:4, 59:05 Клаттербак (Сизикас, де Хаан) - 3:5;

Вратари: Бишоп (Василевский) - Грайсс;

Три звезды: Принс (НЙ), Нельсон (НЙ), Кучеров (ТБ);

Счет в серии - 0:1.