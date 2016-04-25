"Нью-Йорк Айлендерс" впервые за 23 года вышли во второй раунд плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс", "Вашингтон Кэпиталс" и "Даллас Старс" прошедшей ночью завершили своими победами серии первого раунде плей-офф НХЛ.

Успех "Айлендерс" в матче с "Флоридой" означает, что "островитяне" впервые с 1993 года победили в серии плей-офф. В полуфинальной серии Восточной конференции они сыграют с "Тампа Бэй Лайтнингс".

Еще одним участником второго раунда плей-офф стал "Даллас", который с большим трудом обыграл "Миннесоту". К концу второго периода "Старс" забили сопернику четыре безответные шайбы, но в последние 20 минут хозяева едва не отыгрались - встреча завершилась при счете 5:4.

Третий матч дня, где встречались "Филадельфия" и "Вашингтон", с минимальным преимуществом выиграла столичная команда. "Кэпиталз" вышли в плей-офф Восточной конференции, где сыграют с "Питтсбургом".

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида - 2:1 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 18:58 Хьюбердо (Трочек, Йокинен) - 0:1, 59:06 Таварес (Кулемин, Ледди) - 1:1, 10:41 2ОТ Таварес (Квин);

Вратари: Грайсс - Люонго

Три звезды: Таварес (А), Грайсс (А), Ледди (Ф)

Счет в серии - 4:2.

Миннесота - Даллас - 4:5 (0:3, 0:1, 4:1)

Шайбы: 05:56 Клингберг (Спецца, Дж. Бенн - больш.) - 0:1, 09:07 Спецца (Янмарк, Ивс) - 0:2, 18:11 Шарп (Икин, Дж. Бенн) - 0:3, 39:36 Дж. Бенн (Шарп, Спецца) - 0:4, 43:38 Спаржеон (Гранлунд, Койву - больш.) - 1:4, 44:04 Бродин (Хаула, Нидеррайтер) - 2:4, 48:39 Спаржеон (Койву, Сутер - больш) - 3:4, 50:28 Голигоски (Янмарк, Спецца) - 3:5, 55:13 Поминвилль (Бродин, Нидеррайтер) - 4:5;

Вратари: Дубник - Лехтонен;

Три звезды: Койву (М), Спецца (Д), Спаржеон (М);

Счет в серии - 2:4.

Филадельфия - Вашингтон - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 28:59 Бэкстрем (Йоханссон, Овечкин) - 0:1;

Вратари: Нойвирт - Холтби;

Три звезды: Бэкстрем (В), Нойвирт (Ф), Холтби (В);

Счет в серии - 2:4.