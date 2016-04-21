НХЛ: "Вашингтон" не смог одержать "сухую" победу в серии с "Филадельфией"

В Национальной хоккейной лиге в ночь на четверг состоялись четвертые матче серии плей-офф первого раунда Кубка Стэнли, в центральном из которых "Вашингтон Кэпиталс" не смог одолеть в четвертый раз подряд "Филадельфию Флайерз" и досрочно выйти в следующий раунд соревнований.

"Филадельфия" выиграла на своей площадке со счетом 2:1. И теперь командам, как минимум, предстоит провести еще одну игру.

Миннесота - Даллас - 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: 25:01 Поминвилль (Нидеррайтер, Хаула) - 1:0, 29:11 Хэмски (Демерс, Руссель - больш.) - 1:1, 30:14 Койл (Зукер) - 2:1, 33:24 Ивс (Руссель, Спецца - больш.) - 2:2, 38:51 Спецца (Демерс, Джейми Бенн) - 2:3;

Вратари: Дубник - Ниеми;

Три звезды: Спецца (Д), Койл (М), Спаржеон (М);

Счет в серии - 1:3.

Филадельфия - Вашингтон - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 5:51 Гостибихир (Жиру, Симмондс - больш.) - 1:0, 23:51 Макдональд (Симмондс, Шенн) - 2:0, 42:38 Оши (Нисканен, Альцнер) - 2:1;

Вратари: Нойвирт - Холтби;

Три звезды: Нойвирт, Гостибихир, Симмондс (все - Филадельфия)

Счет в серии - 1:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 35:18 Парселл (Ягр, Экблад - больш.) - 0:1, 39:44 Таварес (Пулок, Нельсон - больш.) - 1:1, 49:25 Петрович - 1:2;

Вратари: Грайсс - Люонго;

Три звезды: Петрович (Ф), Грайсс (А), Парселл (Ф);

Счет в серии - 2:2.

Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Шайбы: 22:09 Бернс (Уорд, Власич - больш.) - 1:0, 29:21 Павелски (Торнтон, Марло - больш.) - 2:0, 41:40 Марло (Кутюр, Бернс - больш.) - 3:0, 42:49 Льюис (Шенн, Верстиг) - 3:1, 46:44 Шенн (Копитар, Габорик) - 3:2;

Вратари: Джонс - Квик;

Три звезды: Бернс (СХ), Джонс (СХ), Шенн (ЛА);

Счет в серии - 3:1.