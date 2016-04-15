НХЛ. "Айлендерс" и "Флорида" устроили феерию, "Вашингтон" и "Даллас" победили всухую
В Национальной хоккейной лиге прошел второй день матчей плей-офф.
Вашингтон — Филадельфия - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 36:21 Карлсон (Йоханссон, Бэкстрем — больш.) — 1:0, 56:36 Бигл (Йоханссон) — 2:0
Вратари: Холтби — Мэйсон
Три звезды: Холтби, Карлсон, Йоханссон (все - Вашингтон)
Счет в серии - 1:0
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс - 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)
Шайбы: 01:55 Парселл (Гудлер, Куликов) — 1:0, 06:39 Нельсон (Строум) — 1:1, 13:51 Йокинен (Кэмпбелл, Смит — больш.) — 2:1, 16:46 Нильсен (Таварес, Ледди — больш.) — 2:2, 21:31 Смит (Петрович, Йокинен) — 3:2, 39:38 Таварес (Окпосо, Нильсен) — 3:3, 42:33 Окпосо (Таварес) — 3:4, 46:01 Строум (Квайн, Хамоник) — 3:5, 46:56 Смит (Йокинен, Бьегстад) — 4:5
Вратари: Люонго — Грайсс
Три звезды: Таварес (НЙ), Смит (Ф), Окпосо (НЙ)
Счет в серии - 1:0
Даллас — Миннесота - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 23:53 Факса (Хэмски) — 1:0, 32:17 Спецца (Ивс, Джейми Бенн) — 2:0, 54:16 Ивс (Спецца, Джейми Бенн — больш) — 3:0, 56:00 Джейми Бенн — 4:0
Вратари: Лехтонен — Дубник
Три звезды: Спецца, Факса, Лехтонен (все - Даллас)
Счет в серии - 1:0
Лос-Анджелес — Сан-Хосе - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Шайбы: 02:53 Маззин (Лучич, Пирсон) — 1:0, 06:25 Павелски (Бернс, Кутюр — больш) — 1:1, 26:50 Бернс (Уорд) — 1:2, 27:30 Картер (Лучич, Копитар — больш) — 2:2, 37:18 Льюис (меньш.) — 3:2, 37:48 Хертл (Уорд, Донской) — 3:3, 40:17 Павелски (Брон) — 3:4;
Вратари: Квик — Джонс
Три звезды: Павелски (СХ), Лучич (ЛА), Уорд (СХ)
Счет в серии - 1:0