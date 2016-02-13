Сборная Украины по хоккею выиграла матч квалификации Олимпиады-2018 у Хорватии

В Саппоро (Япония) завершился матч пре-квалификационного турнира Олимпиады-2018 по хоккею, в котором сборная Украины встречалась с командой Хорватии и выиграла со счетом 6:0, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

Наша команда имела преимущество на протяжении всего матча и уже в первом периоде сумел забить три гола. Уже ровно через минуту после начала игры гол забил Артем Гниденко, завершивший комбинацию с участием партнеров по команде Георгия Кичи и Юрия Петранговского. На 8-й минуте Александр Победоносцев забил второй гол, а на 16-й - Петранговский довел преимущество сборной Украины до крупного, 3:0.

Во втором периоде наши хоккеисты ограничились одной шайбой, которую на свой счет записал Кича, а в заключительном третьем игровом отрезке матча, на 50-й минуте отличился Роман Благой, а на 60-й, за 5 секунд до конца основного времени игры, Артем Бондарев установил окончательный счет игры - 6:0.

Как сообщал УНИАН, в первом туре сборная Украины обыграла команду Румынии со счетом 3:0. В воскресенье сборная Украины проведет решающий матч турнира с командой Японии.

По регламенту соревнований, в третий решающий раунд квалификации выходит только победитель пре-квалификации.