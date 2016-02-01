Сборная Украины по хоккею начнет подготовку к квалификации ОИ-2018 4 февраля

4 февраля игроки национальной сборной команды Украины соберутся в Броварах для подготовки к Олимпийскому квалификационному турниру, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Тренировочные занятия, которые пройдут на ледовой арене «Терминал», начнутся 5 февраля. Тренировки будут начинаться рано утром, чтобы игроки приспособились к смене часовых поясов. В первый тренировочный день команда будет заниматься на льду с 7:00 до 8:30 и с 12:30 до 14:00. В остальные дни первая тренировка команды будет начинаться в 6:00. С 5 по 7 февраля будут проходить двухразовые тренировки, 8 и 9 февраля – по одной тренировке.

9 февраля команда отправится в Саппоро, где с 11 по 14 числа состоятся матчи Олимпийского квалификационного турнира. Соперниками нашей команды за выход в следующий раунд отбора будут национальные сборные Японии, Хорватии и Румынии. Продолжить борьбу за путевку на Игры сможет только победитель квалификационного турнира.

Всего на сбор вызвано 28 хоккеистов, из которых 24 являются представителями национального чемпионата. Больше всего в сборной представителей хоккейного клуба «Кременчуг» – 11, семь игроков представляют «Донбасс», шесть хоккеистов выступают в составе лидера чемпионата – «Дженералз».

Легионеры Олег Шафаренко и Андрей Михнов из-за занятости в клубе присоединятся к команде 6 февраля. По той же причине Артем Бондарев появится в расположении команды 7 февраля. Роман Благой присоединится к команде непосредственно в Японии.

Список участников учебно-тренировочного сбора выглядит таким образом.

Вратари: Эдуард Захарченко, Вадим Селиверстов (оба – «Дженералз»), Михаил Шевчук (ХК «Кременчуг»).

Защитники: Денис Исаенко, Владимир Романенко, Кирилл Жовнир, Владимир Варивода (все – ХК «Кременчуг»), Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Павел Таран, Всеволод Толстушко (все – «Донбасс»), Александр Победоносцев («Дженералз»), Виталий Андрейкив («Заглебье», Польша).

Нападающие: Сергей Карпенко, Владислав Луговой, Алексей Янишевский, Юрий Петранговский, Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко (все – ХК «Кременчуг»), Иван Савченко, Георгий Кича, Артем Гниденко (все – «Дженералз»), Сергей Бабинец, Виктор Захаров, Сергей Кузьмик (все – «Донбасс»), Олег Шафаренко, Андрей Михнов (оба – «Юность», Беларусь) и Артем Бондарев («Стяуа», Румыния).

Главный тренер - Александр Савицкий, тренеры Дмитрий Пидгурский и Павел Михоник.