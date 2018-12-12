Сборная Украины по хоккею (U-20) одержала вторую победу подряд на чемпионате мира

Украинская "молодежка" одолела Италию в серии буллитов.

Молодежная сборная Украины одержала вторую подряд победу на чемпионате мира среди 20-летних в Дивизионе IB, который проходит в польском городе Тыхы. Команда под руководством Олега Игнатьева в серии послематчевых бросков одолела команду Италии.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В первом периоде итальянцы открыли счет благодаря дальнему броску Грегорио Гиоса. Украинцы отыгрались во втором периоде: Игорь Шевченко обокрал соперников в чужой зоне и мощным броском в верхний угол сделал счет 1:1.

Третий период, как и овертайм голов не принес, хотя в дополнительной пятиминутке украинцы были гораздо ближе к побед. В серии буллитов итальянцы не забили, а украинцы реализовали две свои попытки – отличились Феликс Морозов и Александр Пересунько.

Отметим, что это вторая победа подряд для украинской сборной - днем ранее она одолела Японию (6:2).

Украина набрала 5 очков после 4-х туров и поднялась на третье место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт соревнований.

Турнирное положение:

1. Венгрия 3 игры, 9 очков

2. Словения 3, 8

3. Украина 4, 5

4. Польша 3, 4

5. Италия 4, 4

6. Япония 3, 0

Последний матч на турнире в Тыхы украинская "молодежка" сыграет 14 декабря против Словении.