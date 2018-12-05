Петров, Толстушко и Киселёв признаны лучшими игроками УХЛ в ноябре

Индивидуальные призы получают лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий по итогам каждого месяца.

Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч.

Индивидуальные призы получают лучший вратарь, лучший защитник и лучший нападающий по итогам каждого месяца. Отдельной награды удостаивается автор наиболее красиво заброшенной шайбы, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарём ноября стал представитель херсонского «Днепра» Олег Петров. В 6 матчах голкипер пропустил 8 шайб, заработав коэффициент надёжности 1.37 и отбив 95,7% бросков. 2 встречи из 6 стали «сухими» для вратаря «Днепра».

Лучшим игроком линии обороны стал Всеволод Толстушко из «Кременчука». В 8 матчах защитник набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +7. Хорошо проявил себя Толстушко в матчах против прямых конкурентов – «Днепра» и «Донбасса», заработав по результату трёх встреч с ними полезность +1.

Лучшим форвардом месяца стал другой представитель «Кременчука» Николай Киселёв. Нападающий ударно провёл ноябрь, набрав в 7 матчах 11 (6+5) очков. Особенно выдающейся для Киселёва стала игра против «Днепра», завершившаяся победой «горожан» (5:4) – там форвард принял участие во всех шайбах своей команды, оформил хет-трик и сделал 2 результативные передачи.

Автором наиболее красивой заброшенной шайбы в ноябре стал нападающий «Днепра» Кирилл Бондаренко. После броска Сергея Афанасьева шайба отрикошетила от вратаря, и Кирилл Бондаренко, будучи в окружении защитников команды соперника, в воздухе подбил игровой снаряд прямо над плечом голкипера: