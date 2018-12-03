Виннипег в серии буллитов обыграл Рейнджерс, Вашингтон уступил Анахайму в НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт соревнований. «Лос-Анджелес Кингз» – «Каролина Харрикейнз» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 Мартинес (Маззин, Браун), 57:47, 2:0 Клиффорд (п.в., Картер), 59:07. Вратари: Куик – Мразек «Чикаго Блэкхоукс» – «Калгари Флэймз» – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Шайбы: 0:1 Монахэн (Линдхольм, Годро), 10:07, 1:1 Тэйвз, 11:33, 1:2 Линдхольм (Годро, Монахэн), 27:18, ГБ, 1:3 Райан (Хэнифин, Нил), 28:44, ГБ, 2:3 Стром (Дебринкэт, Кроуфорд), 35:45, ГБ. Вратари: Кроуфорд – Смит «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Виннипег Джетс» – 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1) Шайбы: 1:0 Фаст (Зибанежад, Стаал), 17:32, 2:0 Стаал (Стром, Андерссон), 32:11, 3:0 Крайдер (Зибанежад, Пионк), 38:54, 3:1 Шайфли (Уилер, Моррисси), 42:10, ГБ, 3:2 Рословик (Перро, Трауба), 44:36, 3:3 Литтл (Элерс, Трауба), 57:30. Победный буллит: Шайфли. Вратари: Лундквист – Хеллебайк «Вашингтон Кэпиталс» – «Анахайм Дакс» – 5:6 (3:1, 2:2, 0:3) Шайбы: 1:0 Бэкстрём (Овечкин, Карлсон), 00:41, 2:0 Стивенсон (Дауд, Яшкин), 06:08, 2:1 Гецлаф (Ракелль, Оберг), 09:24, 3:1 Уилсон (Карлсон, Кузнецов), 13:19, ГБ, 4:1 Кузнецов (Коннолли), 24:59, 5:1 Дауд (Стивенсон, Яшкин), 33:30, 5:2 Кольяно (Ларссон, Гецлаф), 34:31, 5:3 Ракелль (Хенрик), 35:26, 5:4 Оберг (Линдхольм, Каше), 47:16, ГБ, 5:5 Линдхольм (Кеслер, Каше), 49:01, ГБ, 5:6 Оберг (Гецлаф, Шервуд), 54:55. Вратари: Холтби – Гибсон (Миллер, 13:19) «Детройт Ред Уингз» – «Колорадо Эвеланш» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 24:54, ГБ, 0:2 Ландескуг (п.в., Маккиннон, Рантанен), 59:01. Вратари: Бернье – Варламов

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