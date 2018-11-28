Ванкувер уступил Лос-Анджелесу, Вегас разгромил Чикаго в НХЛ

"Тампа" проиграла "Анахайму".

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официаьный сайт лиги. Баффало – Сан-Хосе – 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 34 Ристолайнен (Окпосо, Томпсон), 2:0 – 44 Болье (Нелсон, Райнхарт), 2:1 – 51 Павелски (Майер, Бернс), 2:2 – 56 Павелски (Лабанк, Кутюр), 3:2 – 61 Скиннер Филадельфия – Оттава – 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Шайбы: 1:0 – 4 Конекны (Проворов, Жиру), 1:1 – 5 Шабо (Ткачак, Стоун), 2:1 – 23 Ворачек (Лоутон, Проворов), 3:1 – 26 Гудас (Линдблум, Лоутон), 3:2 – 51 Ткачак (Уайт, Стоун), 3:3 – 53 Ткачак (Уайт, Шабо), 3:4 – 57 Дюшен Монреаль – Каролина – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Шайбы: 0:1 – 7 Раск (Макгинн, Слэвин), 0:2 – 31 ван Римсдайк (Ди Джузеппе, де Хаан), 1:2 – 49 Дано (Уэбер, Лехконен) Тампа-Бэй – Анахайм – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 32 Мэнсон (Хенрик, Ричи), 1:1 – 38 Пойнт (Макдона, Кучеров), 1:2 – 44 Ричи (Каше, Оберг), 1:3 – 45 Роуни (Оберг, Петтерссон) Нэшвилл – Колорадо – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 – 11 Хартман (Йернкрук, Ирвин), 1:1 – 13 Маккиннон (Жирар, Рантанен), 1:2 – 26 Маккиннон (Жирар, Рантанен), 2:2 – 29 Фиала (Йоси, Форсберг), 2:3 – 45 Джост (Седерберг, Комфер) Миннесота – Аризона – 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Шайбы: 0:1 – 4 Крауз (Казинс, Арчибальд), 1:1 – 5 Койл (Сперджен, Койву), 2:1 – 22 Паризе (Сперджен, Дамба), 3:1 – 31 Цукер (Сутер, Сперджен), 3:2 – 43 Арчибальд (Крауз), 3:3 – 47 Грабнер (Фишер, Ричардсон), 3:4 – 48 Арчибальд (Оэстерле, Голигоски) Виннипег – Питтсбург – 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Шайбы: 1:0 – 7 Танев (Лаури, Чьяро), 1:1 – 18 Кросби (Генцел, Симон), 2:1 – 20 Шайфли (Элерс, Уилер), 2:2 – 24 Шейэн (Грант, Олексяк), 3:2 – 36 Шайфли (Элерс, Уилер), 3:3 – 45 Грант (Мяяття, Уилсон), 3:4 – 54 Астон-Риз (Летанг, Кессел) Чикаго – Вегас – 3:8 (0:3, 2:3, 1:2) Шайбы: 0:1 – 2 Карр (Карпентер, Носек), 0:2 – 12 Так, 0:3 – 16 Икин (Так, Пачиоретти), 1:3 – 20 Форслинг (Тэйвс, Саад), 1:4 – 26 Карлссон (Икин, Теодор), 2:4 – 31 Строум (Дебринкат, Кэйн), 2:5 – 33 Ривс (Энгелланд), 2:6 – 39 Теодор (Носек, Энгелланд), 2:7 – 45 Теодор (Шмидт, Карпентер), 2:8 – 49 Икин (Пачиоретти, Энгелланд), 3:8 – 55 Густафссон (Строум) Эдмонтон – Даллас – 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 62 Клефбом (Драйзайтль) Ванкувер – Лос-Анджелес – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 30 Иафалло (Копитар, Браун), 1:1 – 56 Гранлунд (Эдлер, Бьега), 1:2 – 60 Браун (Копитар, Мартинес)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter