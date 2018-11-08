Тренер Кременчука Савицкий дисквалифицирован на один календарный матч УХЛ

Главный тренер «Кременчука» не сможет руководить командой в игре с «Днепром».

Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги дисквалифицировал тренера ХК Кременчук Александра Савицкого на один календарный матч турнира.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

"В соответствии с регламентом соревнований и на основании протокола матча №44 между командами «Кременчук» и «Донбасс», главный тренер команды «Кременчук» Савицкий Александр был наказан за вмешательство в действия судей и оскорбление судей в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 главы 1 раздела X и подпункта 1 пункта 5 главы 1 раздела X Правил соревнований по хоккею с шайбой. Согласно пункта 44 Таблицы штрафов и наказаний, на главного тренера команды «Кременчук» Савицкого Александра наложено дисциплинарное наказание в виде обязательной дисквалификации на 1 календарный матч", - говорится в сообщении.

Таким образом, Александр Савицкий не сможет руководить своей командой в матче с «Днепром», который состоится сегодня, в четверг, 8 ноября.

Также на игру против «Днепра» дисквалифицирован защитник "горожан" Всеволод Толстушко.

Ранее форвард «Кременчука» Алексей Ворона отметил, что команда сможет сплотиться в матче с херсонцами и побороться за победу.