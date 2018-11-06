33-летний Джереми Коллитон стал самым молодым тренером в НХЛ

Бывший игрок возглавил клуб Чикаго Блэкхокс

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Джоэлем Кенневилем.

Также «Чикаго» расстался с помощниками Кенневиля Кевином Динином и Ульфом Самуэльссоном, сообщает LiveSport.

Новым главным тренером «Блэкхокс» назначен Джереми Коллитон. Он стал 38-м главным тренером в истории клуба.

Тем самым, Чикаго назначили на тренерскую должность самого молодого специалиста в клубной истории. К тому же Коллитон стал самым молодым тренером в НХЛ.

Джерем Коллитон завершил карьеру хоккеиста еще в начале 2014 года. С тех пор он работал со шведской Морой, а также Рокфорд Айсхогс, выступающими в Американской хоккейной лиге.

Что касается их предыдущего тренера, то под руководством Кенневилля команда работала на протяжении 10 лет, трижды завоевав Кубок Стэнли и дважды выходя в финал конференции.

На данный момент «Чикаго», набрав 15 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.