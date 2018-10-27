"Тампа" впервые обыграла "Вегас" в матче Национальной хоккейной лиги

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "Лайтнинг"

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге "Тампа-Бей Лайтнинг" впервые в истории обыграла "Вегас Голден Найтс" и продлила серию без поражений в основное время до семи матчей в новом сезоне, удержав добытое в первой половине встречи преимущество.

К первому перерыву "Тампа" вела со счетом 2:1 благодаря голам Тайлера Джонсона и Брэйдена Пойнта, а в начале второго гол забил Джей-Ти Миллер. В третьем периоде "Голден Найтс" (4-5-1) перебросали соперника со счетом 13-1, но Андрей Василевский пропустил только одну шайбу, сообщает официальный сайт лиги.

"Надо отдать "Вегасу" должное, они прилично на нас насели, но наш вратарь был на месте, - сказал тренер "Лайтнинг" Джон Купер. - Это большая победа на сложном выезде. Он не просто так был номинирован на "Везина Трофи" в прошлом году. Когда мы позволяем сопернику прорывы, он всегда стоит горой".

Стартовый отрезок в девять матчей является повторением рекорда в истории "Лайтнинг" (2003-04, 2017-18). Для "Тампы" эта победа над "Вегасом" стала первой - в прошлом сезоне "Голден Найтс" выиграли все личные матчи.

В составе "Вегаса", который потерпел первое поражение в основное время за пять матчей, забивали Ши Теодор и Уильям Карлссон.

"Вегас" на пятой минуте первого периода потерял Макса Пачиоретти, получившего травму после силового приема Брэйдона Коберна. "Лайтнинг" на четвертой минуте второго периода лишились защитника Виктора Хедмана, силовой прием на котором провел форвард Райан Ривз. Купер не думает, что травма Хедмана будет долгосрочной, но, скорее всего, против "Аризоны" в субботу он не сыграет.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

26 октября.

Вегас – Тампа-Бэй – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 3 Джонсон, 1:1 – 5 Теодор (Карпентер), 1:2 – 16 Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 1:3 – 24 Миллер (Сергачев, Киллорн), 2:3 – 41 Карлссон (Так)

Детройт – Виннипег – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Атанасиу (Нильсен, Чоловски), 1:1 – 36 Коннор (Шайфли, Уилер), 1:2 – 53 Бафлин (Танев, Чьяро)

Каролина – Сан-Хосе – 4:3 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Суомела (Бернс, Кэйн), 0:2 – 8 Майер (Карлссон, Бернс), 1:2 – 21 Хэмилтон (Терявяйнен, Ферланд), 1:3 – 25 Гертл (Лабанк, Кутюр), 2:3 – 30 Макгинн, 3:3 – 35 Терявяйнен (Ахо)

Колорадо – Оттава – 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Дзингел (Шабо, Тирни), 0:2 – 10 Дюшен (Сиси, Уайт), 1:2 – 30 Жирар (Джонсон, Ландескуг), 1:3 – 30 Дюшен (Уайт), 2:3 – 34 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 3:3 – 41 Седерберг (Бэрри, Калверт), 4:3 – 46 Ландескуг (Бэрри, Рантанен), 5:3 – 48 Маккиннон (Рантанен, Ландескуг), 6:3 – 55 Ньето (Рантанен, Маккиннон)